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Курс нового румынского лея в Емельяновке

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Емельяновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Емельяновки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Емельяновки
 
RON
15,25
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Емельяновки
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