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Курс нового румынского лея в Курманаевке

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Курманаевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Курманаевки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Курманаевки
 
RON
15,26
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Курманаевки
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