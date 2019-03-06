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Курс нового румынского лея в Нижних Аты

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Нижних Аты на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Нижних Аты.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нижних Аты
 
RON
15,71
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Нижних Аты
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