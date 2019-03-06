Вход
Поиск

Курс нового румынского лея в Нижней Мактаме

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Нижней Мактаме на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Нижней Мактамы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нижней Мактамы
 
RON
15,71
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Нижней Мактамы
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах