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Курс нового румынского лея в Новинках

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Новинках на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Новинок.

Валюта
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RON
15,72
рублей за новый румынский лей
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