Курс нового румынского лея в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького
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Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
RON
15,71
рублей
за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького