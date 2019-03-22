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Курс нового румынского лея в Воздвиженке

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Воздвиженке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Воздвиженки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Воздвиженки
 
RON
15,25
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Воздвиженки
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