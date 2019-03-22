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Курс нового румынского лея в Ждановке

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Ждановке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Ждановки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ждановки
 
RON
15,25
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Ждановки
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