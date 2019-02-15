Курсы валют в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Санкт-Петербурге. Лучшие курсы валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,57
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
Индустриальный Сберегательный Банк
|
66,79
Заубер Банк - ОКВКУ №1 «Комендантский»
Заубер Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,16
Агророс - ОО «Лиговский»
Агророс
|
75,47
Дополнительный офис "Приморский"
Ростфинанс
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
66,57
67,10
75,15
75,85
66,57
66,90
75,10
75,58
Показать телефон
15.02.2019 10:37
66,51
67,07
74,98
75,54
Фора-Банк - Дополнительный офис «Олимпик Плаза» Филиала в г.Санкт-Петербург
еще 1 обменный пункт свернуть
66,45
66,95
75,10
75,55
66,45
66,95
75,10
75,55
Таврический - ОО Кингисеппский
еще 27 обменных пунктов свернуть
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
—
—
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,00
74,90
75,55
66,40
67,20
74,90
75,70
66,37
66,87
74,97
75,47
Показать телефон
15.02.2019 10:47
66,37
67,87
74,97
75,47
Показать телефон
15.02.2019 10:47
Заубер Банк - Дополнительный офис №1
еще 6 обменных пунктов свернуть
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
66,31
66,79
75,11
75,54
Ак Барс - ДО "Литейный"
еще 4 обменных пункта свернуть
66,18
67,07
74,74
75,64
66,18
67,07
74,74
75,64
66,18
67,07
74,74
75,64
66,18
67,07
74,74
75,64
66,18
67,07
74,74
75,64
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Проспект Славы"
еще 2 обменных пункта свернуть
66,10
66,90
74,80
75,60
Показать телефон
15.02.2019 08:56
66,10
66,90
74,80
75,60
Показать телефон
15.02.2019 08:55
66,10
66,90
74,80
75,60
Показать телефон
15.02.2019 08:55
66,06
66,88
75,16
75,58
65,74
67,55
74,21
76,22
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней