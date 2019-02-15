Курсы валют в разных банках Санкт-Петербурга могут существенно различаться. Для того чтобы выбрать самый выгодный курс для совершения валютных операций, портал Банки.ру предлагает ознакомиться с курсами, предлагаемыми кредитными организациями на сегодняшний день.

На этой странице представлены курсы валют более чем 40 банков в Санкт-Петербурге с указанием лучших курсов покупки и продажи валюты. При необходимости можно пересчитать рубли в валюту и обратно с помощью конвертера, представленного в виде значка калькулятора рядом со значением валют.

Информация на странице обновляется каждый час. Для уточнения курса на конкретный момент времени рекомендуется позвонить в выбранный банк, контакты которого можно увидеть, кликнув по его названию.