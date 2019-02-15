Курсы валют в Щучьемизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Щучьем. Лучшие курсы валют в банках Щучьего на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Щучьего
|покупка
|продажа
|USD
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66,54
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%