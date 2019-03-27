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Курс шведской кроны в Химках

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Химок.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
SEK
69,41
рублей за 10 шведских крон
40,00
Московский Кредитный Банк
120,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 40,00 120,00 27.03.2019 11:41

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