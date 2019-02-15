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Курс шведской кроны в Калининграде

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Калининграде на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Калининграда.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калининграда
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 15:01

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