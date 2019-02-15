Курс шведской кроны в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|SEK
|
71,79
рубль за 10 шведских крон
|
69,64
Россельхозбанк
|
74,69
Россельхозбанк
|Банк
|SEK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|69,64
|74,69
|15.02.2019 11:38
|Московский Кредитный Банк
|52,00
|112,00
|15.02.2019 11:31
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