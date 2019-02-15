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Курс шведской кроны в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
69,64
Россельхозбанк
74,69
Россельхозбанк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 69,64 74,69 15.02.2019 11:38
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 11:31

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