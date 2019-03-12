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Курсы валют в Семеновке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Семеновке. Лучшие курсы валют в банках Семеновки на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Семеновки
покупка продажа
USD
66,08
рублей за доллар США
EUR
74,29
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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