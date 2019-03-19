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Курс сингапурского доллара в Абдулином

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Абдулином на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Абдулина.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Абдулина
 
SGD
47,84
рублей за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Абдулина
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