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Курс сингапурского доллара в Адамовке

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Адамовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Адамовки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Адамовки
 
SGD
47,84
рублей за сингапурский доллар
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