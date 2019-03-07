Вход
Поиск

Курс сингапурского доллара в Березовке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Березовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Березовки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Березовки
 
SGD
48,51
рублей за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Березовки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах