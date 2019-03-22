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Курс сингапурского доллара в Бугуруслане

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Бугуруслане на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Бугуруслана.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Бугуруслана
 
SGD
47,26
рублей за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Бугуруслана
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