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Курс сингапурского доллара в Колтубанке

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Колтубанке на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Колтубанки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Колтубанки
 
SGD
47,54
рублей за сингапурский доллар
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