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Курс сингапурского доллара в Коме

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Коме на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Комы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Комы
 
SGD
48,56
рублей за сингапурский доллар
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