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Курс сингапурского доллара в Новинках

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Новинках на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Новинок.

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SGD
48,60
рублей за сингапурский доллар
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