Курс сингапурского доллара в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького
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Валюта
Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
SGD
48,56
рублей
за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького