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Курс сингапурского доллара в Валдае-3

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Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Валдае-3 на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Валдая-3.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Валдая-3
 
SGD
48,56
рублей за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Валдая-3
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