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Курсы валют в совхозе Красное Сельцо

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в совхозе Красное Сельцо. Лучшие курсы валют в банках совхоза Красное Сельцо на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках совхоза Красное Сельцо
покупка продажа
USD
65,80
рублей за доллар США
EUR
74,51
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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