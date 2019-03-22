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Курс нового туркменского маната в Каракудуке

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Выгодный курс покупки/продажи нового туркменского маната в Каракудуке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового туркменского маната в банках Каракудука.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Каракудука
 
TMT
18,25
рублей за новый туркменский манат
Нет данных о курсах обмена в банках Каракудука
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