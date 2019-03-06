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Курс нового туркменского маната в слободе Красюковской

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Выгодный курс покупки/продажи нового туркменского маната в слободе Красюковской на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового туркменского маната в банках слободы Красюковской.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках слободы Красюковской
 
TMT
18,83
рублей за новый туркменский манат
Нет данных о курсах обмена в банках слободы Красюковской
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