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Курс турецкой лиры в Абдулином

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Абдулином на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Абдулина.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Абдулина
 
TRY
11,83
рублей за турецкая лира
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