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Курс турецкой лиры в Богородском

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Богородском на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Богородского.

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TRY
11,76
рублей за турецкая лира
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