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Курс турецкой лиры в Ивановке

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Ивановке на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Ивановки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ивановки
 
TRY
11,51
рублей за турецкая лира
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