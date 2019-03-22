Вход
Поиск

Курс турецкой лиры в Калинине

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Калинине на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Калинина.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калинина
 
TRY
11,51
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Калинина
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах