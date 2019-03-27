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Курс турецкой лиры в Колтубановском

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Колтубановском на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Колтубановского.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Колтубановского
 
TRY
11,59
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Колтубановского
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