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Курс турецкой лиры в Лапазе

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Лапазе на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Лапаза.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Лапаза
 
TRY
11,59
рублей за турецкая лира
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