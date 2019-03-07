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Курс турецкой лиры в Михайловке

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Михайловке на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Михайловки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Михайловки
 
TRY
12,22
рублей за турецкая лира
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