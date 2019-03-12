Вход
Поиск

Курс турецкой лиры в Семеновке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Семеновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Семеновки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Семеновки
 
TRY
12,16
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Семеновки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах