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Курс турецкой лиры в Тимоново

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Тимоново на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Тимоново.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Тимоново
 
TRY
12,24
рублей за турецкая лира
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