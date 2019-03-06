Курс турецкой лиры в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького
изменить город
Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького.
Валюта
Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
TRY
12,24
рублей
за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького