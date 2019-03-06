Вход
Поиск

Курс турецкой лиры в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
 
TRY
12,24
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах