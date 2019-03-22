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Курс турецкой лиры в Зубочистке 1-ой

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Зубочистке 1-ой на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Зубочистки 1-ой.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Зубочистки 1-ой
 
TRY
11,51
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Зубочистки 1-ой
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