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Курс доллара США в Березовке

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Березовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Березовки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Березовки
 
USD
65,84
рублей за доллар США
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