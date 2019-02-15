Курс доллара США в Брянскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Брянске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Брянска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Брянска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|15.02.2019 14:08
|Россельхозбанк
|66,26
|67,39
|15.02.2019 14:11
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 14:08
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|15.02.2019 14:06
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|15.02.2019 14:11
|СМП Банк
|65,60
|67,70
|15.02.2019 14:07
|Газэнергобанк
|65,30
|68,10
|15.02.2019 14:08
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 14:07
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