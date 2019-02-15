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Курс доллара США в Брянске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Брянске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Брянска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Брянска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 15.02.2019 14:08
Россельхозбанк 66,26 67,39 15.02.2019 14:11
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 14:08
Московский Индустриальный Банк 65,90 67,25 15.02.2019 14:06
Банк Уралсиб 65,76 67,75 15.02.2019 14:11
СМП Банк 65,60 67,70 15.02.2019 14:07
Газэнергобанк 65,30 68,10 15.02.2019 14:08
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 14:07

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