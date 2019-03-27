Курс доллара США в Химкахизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Химок.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Химок
|покупка
|продажа
|USD
|
64,17
рубля за доллар США
|
63,60
Московский Областной Банк
|
65,30
Московский Кредитный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Областной Банк
|63,60
|65,70
|27.03.2019 11:40
|Банк Уралсиб
|63,47
|65,41
|27.03.2019 11:35
|Московский Кредитный Банк
|63,30
|65,30
|27.03.2019 11:41
|Промсвязьбанк
|63,10
|66,10
|27.03.2019 11:45
|Банк «Возрождение»
|62,74
|65,66
|27.03.2019 11:44
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