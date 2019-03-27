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Курс доллара США в Химках

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Химок.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
USD
64,17
рубля за доллар США
63,60
Московский Областной Банк
65,30
Московский Кредитный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Областной Банк 63,60 65,70 27.03.2019 11:40
Банк Уралсиб 63,47 65,41 27.03.2019 11:35
Московский Кредитный Банк 63,30 65,30 27.03.2019 11:41
Промсвязьбанк 63,10 66,10 27.03.2019 11:45
Банк «Возрождение» 62,74 65,66 27.03.2019 11:44

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