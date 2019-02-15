Курс доллара США в Элистеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Элисте на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Элисты.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Элисты
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,25
Россельхозбанк
|
67,10
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,25
|67,10
|15.02.2019 12:47
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:48
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