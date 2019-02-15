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Курс доллара США в Элисте

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Элисте на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Элисты.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Элисты
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,25
Россельхозбанк
67,10
Россельхозбанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,25 67,10 15.02.2019 12:47
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 12:48

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