Курс доллара США в Магаданеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Магадане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Магадана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Магадана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,45
БайкалИнвестБанк
|
66,95
БайкалИнвестБанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|66,45
|66,95
|15.02.2019 15:35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 13:36
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 15:33
|Россельхозбанк
|65,45
|68,25
|15.02.2019 15:35
|Банк «Возрождение»
|64,95
|67,85
|15.02.2019 15:32
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