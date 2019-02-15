Курс доллара США в Москвеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Москвы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Москвы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,62
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
Чувашкредитпромбанк
|
66,90
Байкалинвестбанк - Московский филиал
БайкалИнвестБанк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
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Время обновления
ОКВКУ «На Фрунзенской» АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в г. Москва
еще 2 обменных пункта свернуть
66,62
66,90
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15.02.2019 10:30
66,62
66,90
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15.02.2019 10:30
66,62
66,90
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15.02.2019 10:31
66,61
67,25
66,50
66,95
66,45
66,90
66,45
67,02
66,44
66,90
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15.02.2019 10:33
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
еще 2 обменных пункта свернуть
66,40
66,90
66,40
66,90
66,40
66,90
66,40
67,00
Таврический - Московский филиал
еще 2 обменных пункта свернуть
66,40
67,05
66,40
67,05
66,40
67,05
66,40
66,90
Заубер Банк - ОКВКУ №6 «Красные ворота»
еще 6 обменных пунктов свернуть
66,36
66,99
66,36
66,99
66,36
66,99
66,36
66,99
66,36
66,99
66,36
66,99
66,36
66,99
66,30
67,10
66,30
66,90
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15.02.2019 09:35
66,26
67,49
66,20
67,10
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15.02.2019 10:04
66,20
66,99
66,20
67,00
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15.02.2019 08:54
Ак Барс - ДО №4 "Ленинградский"
еще 1 обменный пункт свернуть
66,18
67,07
66,18
67,07
66,15
66,95
66,10
67,20
66,10
67,60
66,00
67,08
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15.02.2019 09:47
66,00
66,90
65,74
67,55
ЦО Филиала "Корпоративный" ПАО"Совкомбанк"
еще 4 обменных пункта свернуть
65,50
68,50
65,50
68,50
65,50
68,50
65,50
68,50
65,50
68,50
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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