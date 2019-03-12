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Курс доллара США в Семеновке

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Семеновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Семеновки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Семеновки
 
USD
66,08
рублей за доллар США
Нет данных о курсах обмена в банках Семеновки
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