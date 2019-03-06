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Курс доллара США в Валдае-3

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Валдае-3 на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Валдая-3.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Валдая-3
 
USD
65,80
рублей за доллар США
Нет данных о курсах обмена в банках Валдая-3
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