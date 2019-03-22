Вход
Поиск

Курсы валют в Желтом

изменить город

Выгодные курсы обмена наличной валюты в Желтом. Лучшие курсы валют в банках Желтого на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Желтого
покупка продажа
USD
63,77
рубля за доллар США
EUR
72,59
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах