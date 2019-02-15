На странице сайта «Курсы валют ЦБ РФ» вы можете увидеть официальные курсы иностранных валют, которые Банк России устанавливает по отношению к рублю ежедневно (по рабочим дням) без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. К примеру, официальный курс обмена доллара США, евро, шведской кроны, фунтов стерлингов, швейцарского франка, китайского юаня, украинской гривны, белорусского рубля и так далее. Установленные Центробанком котировки вступают в силу на следующий календарный день после дня их определения и действуют до следующего их изменения.

По всем валютам, представленным на странице, можно посмотреть курсы обмена, установленные Банком России не только на сегодня и завтра, но и за предыдущие дни. Пользователям доступны архивные данные с 1 января 1998 года.

К тому же по каждой денежной единице можно просмотреть динамику изменения курса валюты к рублю по данным ЦБ РФ в форме графика. Также история курсов валют представлена в виде таблицы.

В графе «Изменения» для каждой денежной единицы приведена разница между текущим и предыдущим курсом.

Конвертер по курсу ЦБ РФ позволяет перевести одну валюту в другую по текущему курсу. Для этого в одном из полей указываем сумму и выбираем денежную единицу, которую нужно перевести в другую. В соседнем поле отмечаем денежную единицу, в которую будет осуществляться перевод. Таким образом, к примеру, можно посмотреть курс рубля к основным валютам по данным ЦБ РФ.

