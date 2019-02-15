Вход
Курсы валют в банках

Курсы валют ЦБ РФ

на сегодня

Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня

Курсы валют на сегодня

Код Единиц Валюта Курс ЦБ РФ Изменение
USD 		1 Доллар США 66.5429 +0,8646
EUR 		1 Евро 75.0471 +0,6599
AUD 		1 Австралийский доллар 47.3253 +0,5755
AZN 		1 Азербайджанский манат 39.2236 +0,5096
AMD 		100 Армянский драм 13.6386 +0,1827
BYN 		1 Белорусский рубль 30.6663 +0,2259
BGN 		1 Болгарский лев 38.3201 +0,3030
BRL 		1 Бразильский реал 17.7240 +0,0200
HUF 		100 Венгерский форинт 23.5009 +0,1062
KRW 		1000 Вона Республики Корея 59.1093 +0,5819
HKD 		10 Гонконгский доллар 84.7972 +1,1103
DKK 		1 Датская крона 10.0460 +0,0824
INR 		100 Индийская рупия 93.7059 +0,6923
KZT 		100 Казахстанский тенге 17.6329 +0,0990
CAD 		1 Канадский доллар 50.2211 +0,5551
KGS 		100 Киргизский сом 95.3473 +1,2523
CNY 		10 Китайский юань 98.2879 +1,1192
MDL 		10 Молдавский лей 38.8640 +0,5229
RON 		1 Новый румынский лей 15.7898 +0,1215
TMT 		1 Новый туркменский манат 19.0395 +0,2474
NOK 		10 Норвежская крона 76.9122 +0,8278
PLN 		1 Польский злотый 17.2731 +0,1059
XDR 		1 СДР (специальные права заимствования) 92.4700 +1,3749
SGD 		1 Сингапурский доллар 48.9862 +0,5330
TJS 		10 Таджикский сомони 70.5651 +0,9538
TRY 		1 Турецкая лира 12.5345 +0,0251
UZS 		10000 Узбекский сум 79.2871 +1,0628
UAH 		10 Украинская гривна 24.5550 +0,3038
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 85.3945 +0,6695
CZK 		10 Чешская крона 29.0593 +0,2663
SEK 		10 Шведская крона 71.7885 +0,9626
CHF 		1 Швейцарский франк 65.9494 +0,7341
ZAR 		10 Южноафриканский рэнд 47.0474 -0,6794
JPY 		100 Японская иена 59.9081 +0,5861

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах