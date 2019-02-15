Курсы валют ЦБ РФна сегодня
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня
Курсы валют на сегодня
|Код
|Единиц
|Валюта
|Курс ЦБ РФ
|Изменение
|USD
|1
|Доллар США
|66.5429
|+0,8646
|EUR
|1
|Евро
|75.0471
|+0,6599
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|47.3253
|+0,5755
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|39.2236
|+0,5096
|AMD
|100
|Армянский драм
|13.6386
|+0,1827
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|30.6663
|+0,2259
|BGN
|1
|Болгарский лев
|38.3201
|+0,3030
|BRL
|1
|Бразильский реал
|17.7240
|+0,0200
|HUF
|100
|Венгерский форинт
|23.5009
|+0,1062
|KRW
|1000
|Вона Республики Корея
|59.1093
|+0,5819
|HKD
|10
|Гонконгский доллар
|84.7972
|+1,1103
|DKK
|1
|Датская крона
|10.0460
|+0,0824
|INR
|100
|Индийская рупия
|93.7059
|+0,6923
|KZT
|100
|Казахстанский тенге
|17.6329
|+0,0990
|CAD
|1
|Канадский доллар
|50.2211
|+0,5551
|KGS
|100
|Киргизский сом
|95.3473
|+1,2523
|CNY
|10
|Китайский юань
|98.2879
|+1,1192
|MDL
|10
|Молдавский лей
|38.8640
|+0,5229
|RON
|1
|Новый румынский лей
|15.7898
|+0,1215
|TMT
|1
|Новый туркменский манат
|19.0395
|+0,2474
|NOK
|10
|Норвежская крона
|76.9122
|+0,8278
|PLN
|1
|Польский злотый
|17.2731
|+0,1059
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|92.4700
|+1,3749
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|48.9862
|+0,5330
|TJS
|10
|Таджикский сомони
|70.5651
|+0,9538
|TRY
|1
|Турецкая лира
|12.5345
|+0,0251
|UZS
|10000
|Узбекский сум
|79.2871
|+1,0628
|UAH
|10
|Украинская гривна
|24.5550
|+0,3038
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|85.3945
|+0,6695
|CZK
|10
|Чешская крона
|29.0593
|+0,2663
|SEK
|10
|Шведская крона
|71.7885
|+0,9626
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65.9494
|+0,7341
|ZAR
|10
|Южноафриканский рэнд
|47.0474
|-0,6794
|JPY
|100
|Японская иена
|59.9081
|+0,5861
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