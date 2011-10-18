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Курс китайского юаня

Динамика курса китайского юаня (CNY) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты китайского юаня за сегодня и прогноз на завтра.

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CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
97,55
Россельхозбанк
98,50
Восточный Банк
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Динамика курса китайского юаня, за 10 CNY

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Кросс-курсы китайского юаня на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
UAH
GBP
CHF
JPY
10 CNY 1,48 1,31 557,41 40,03 1,15 1,49 164,06

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Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
CNY 156 ¥

Страны обращения

КНР

Историческая справка

Китайский юань – официальная валюта Китайской Народной Республики. При этом следует учитывать, что слово «юань» (в переводе на русский язык - «круг» или «круглая монета») используется исключительно за рубежом. Внутреннее название валюты – женьминьби или, как принято в латинском написании, Renminbi, что переводится как «народные деньги». Банковский код – CNY. 1 юань равен 10 цзяо или 100 фэней. Номиналы банкнот: 100, 50, 20, 10, 5, 2 (встречается редко) и 1 юань, а также 5, 2 и 1 цзяо. Монеты: 1 юань, 5, 2 и 1 цзяо.

Традиционно на лицевой стороне банкнот – портрет Мао Цзэдуна и цветы. Причем к портрету вождя на 100 юанях добавляется японская слива, на 50 – хризантема, на 20 – лотос, 10 – роза, на 5 – нарцисс и на 1 юане – орхидея. Оборотную сторону украшают пейзажи КНР. Монеты последней серии содержат на лицевой стороне наименование банка и год выпуска, на оборотной на 1 юане – надпись RMB (трижды; монета выполнена из никеля, покрытого сталью), на 5 цзяо – изображение тростника (сделана из меди, покрытой сталью). Монета 1 цзяо – гладкая, выполнена из алюминиевого сплава. Другие номиналы с конца прошлого века не выпускались.

Несмотря на то что Китай считается одной из первых стран в мире, использовавшей денежные знаки (монеты появились в VII веке до н. э., банкноты - в VIII веке н. э., а бумага была изобретена там же около 100 года н. э.), деньги в современном виде ведут там свою историю только с 1948 года. Именно тогда был создан Народный банк Китая, который получил исключительное право эмиссии. До этого с 1835 года выпускался китайский лян, равный 10 мао и 100 финям. Для крупных платежей использовались небольшие золотые слитки. В сельской местности имели хождение более мелкие монеты: цяни и кэше. Кроме того, на всей территории Китая в обороте было огромное количество денег иностранных государств.

Первая попытка унифицировать денежную систему была предпринята в 1933 году, однако она не увенчалась успехом: по-прежнему каждая провинция выпускала свои собственные монеты и банкноты. Помимо того, часть территории оказалась оккупирована, и там с 1938 по 1943 год в обращении находились японские военные иены.

До 1935 года юань был привязан к серебряному стандарту, а после - к золотому. При этом в результате проведенной денежной реформы выпущенные ранее деньги были заменены на банкноты. Их чрезмерная эмиссия привела к гиперинфляции: в 1936 году 1 доллар США соответствовал 3,36 юаня, а в 1946-м – 3 350. Начавшаяся революция и вовсе обрушила национальную валюту.

1 января 1948 года Народный банк Китая выпустил первые «народные деньги», определив золотое содержание юаня в 0,22217 г чистого золота. Курс обмена старых банкнот составил 3 млн за 1 юань. Причем реформа проводилась не единовременно, а по мере объединения провинций коммунистами. Окончательно местные дензнаки были заменены на единую валюту только к 1952 году, а в Тибете – к 1959-му.

В первый же год властям пришлось девальвировать нацвалюту в несколько раз: изначально 1 доллар США стоил 4 юаня, к концу 1948 года – уже 20. В 1955 году Народный банк Китая провел денежную реформу: с 1 марта по 30 апреля был проведен обмен старых денег на новые по курсу 10 000:1.

Китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Его официальный курс до 1974 года устанавливался Народным банком по отношению к британскому фунту стерлингов и гонконгскому доллару, позже – к доллару США и корзине мировых валют. Причем официальный курс не всегда и не в полной мере отражал экономические тенденции: с 1994 года он был зафиксирован на уровне 8,27 юаня за доллар.

Определенное послабление в валютной политике произошло только в 2005 году, когда власти Китая провели ревальвацию юаня, подняв его стоимость на 2%. К 2008 году курс юаня укрепился еще более чем на 20% - до 6,82 юаня за доллар США. Тем не менее и сегодня КНР продолжает пользоваться определенными внешнеторговыми преимуществами, в основе которых лежит заниженный курс нацвалюты. На лето 2011 года официальный курс составляет 6,46 юаня за доллар.

С точки зрения инвестиций Китай – одна из самых интересных стран. За два десятилетия КНР сделала огромный скачок, выдвинувшись на второе место в мире по валовому внутреннему продукту после США, обогнав Японию и другие развитые государства. Причем среди экономистов не существует единого мнения, сколько в действительности составляет ВВП Китая. Принято считать, что национальная валюта недооценена приблизительно в два раза, и из-за расхождения официального курса с реальным сложно привести данные о производстве к единому показателю с другими странами: цифры расходятся в пределах от более 5 трлн долларов до более 10 трлн. При этом благодаря такой ситуации Китай имеет стабильный положительный торговый баланс.

В то же время предполагается, что рано или поздно китайское руководство пойдет на либерализацию экономики и обменных курсов. И тогда может открыться перспектива для получения прибыли за счет роста стоимости валюты.

Что касается обмена наличной валюты в КНР, то иностранные граждане могут менять ее на юани свободно в банках и в специализированных обменных пунктах. Причем если нужно будет совершить обратный обмен – поменять на другую валюту оставшиеся юани при отъезде, то необходимо сохранить справку об обмене.

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