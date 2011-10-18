Датская крона – официальная валюта Королевства Дания, а также Гренландии и Фарерских островов. Банковский код - DKK. 1 крона равна 100 эре. Номиналы действующих банкнот: 1 000, 500, 200, 100 и 50 крон. Монеты: 20, 10, 5, 2, 1 крона, а также 50 эре.

Главная тема банкнот – датские мосты на лицевой стороне и археологические находки на территории Дании на обороте. На купюре в 50 крон изображен мост Саллингсунн, соединяющий остров Морс и полуостров Салинг, построенный в 1973 году и имеющий длину 1 717 м, а на обороте - сосуд каменного века; на 100 кронах – мост Лиллебельтсбро в окрестностях Миддельфарта через пролив Малый Бельт между островами Фюн и полуостровом Ютландия и Хнндскавлский кинжал – археологическая находка, датируемая приблизительно 2400-1800 годами до н. э.; на 200 кронах - мост Книппелс в Слотсхольмене близ Копенгагена и изображение пряжки ремня из Ландструпа (бронзовый век); на 500 кронах – мост королевы Александрии, соединяющий острова Зиландия и Мон, а также бронзовый сосуд, найденный в Келдби; на 1 000 кронах – третий в мире по длине пролета висячий мост Белт, связывающий острова Фюн и Зеландия, а также произведение искусства бронзового века - миниатюрное скульптурное изображение Солнечной повозки, хранящееся в Национальном музее Дании в Копенгагене.

Монета 50 эре содержит на аверсе корону и надпись «Дания», на реверсе – номинал в национальном орнаменте. Монеты 1, 2 и 5 крон одинаковы по рисунку и различаются лишь размером: отверстие в центре, на аверсе - монограмма королевы, на обороте - национальный орнамент, сверху - номинал, снизу - название страны. На лицевой стороне монет 10 и 20 крон - изображение королевы, ее имя по кругу и год чеканки, на реверсе - герб Дании: три льва и девять сердец под одной маленькой короной сверху.

По мнению историков, денежное обращение на территории Дании может быть датировано началом XI века, когда первые серебряные монеты были отчеканены при короле Кануте Великом в городе Лунд. С тех пор сложилась традиция, согласно которой на монетах и по сей день изображается монограмма или портрет действующего монарха и пишется его имя.

На протяжении веков основной денежной единицей считался ригсталер, а крона стала таковой после реформы 1875 года. Тогда был введен жесткий золотой стандарт, согласно которому 2 480 крон приравнивались к 1 кг чистого драгметалла. В этот период Дания, Норвегия и Швеция входили в Скандинавский валютный союз, который продержался вплоть до Первой мировой войны.

В 1814 году он распался, и страны ввели свои собственные валюты, однако уже к 1824-му Дания вернулась к золотому стандарту и придерживалась его до 1933 года. В период оккупации с 1940 по 1945 год крона была привязана к рейхсмарке. А по окончании войны ориентиром стал британский фунт стерлингов.

Первоначально курс был зафиксирован на отметке 24 кроны за фунт, но уже в тот же год крона укрепилась до 19,34 за фунт (или 4,8 за доллар США).

В рамках Бреттон-Вудской валютной системы крона пережила две девальвации: в 1949-м году до 6,91 и в 1967-м до 7,5 за доллар США.

В 2000 году в Дании прошел референдум, по результатам которого страна отказалась от вступления в зону евро – против проголосовало 53,2% населения при явке 87,6%. Тем не менее на сегодняшний день изменение курса единой европейской валюты существенно влияет на экономику Дании, так как ее основным торговым партнером выступает Германия. Так, европейский долговой кризис 2011 понизил курс кроны по отношению к другим валютам. На весну 2012 года он колеблется в пределах 7,42-7,43 кроны за евро и 5,66-5,67 за доллар США. За 1 крону дают 5,10–5,20 рубля.

Дания – развитая европейская страна, на сегодняшний день там один из самых высоких уровней жизни в мире, национальная валюта свободно конвертируется и торгуется на рынке Forex. При этом повторимся: следует учитывать, что датская крона находится в прямой корреляционной зависимости от евро из-за экономических связей региона.

Ввоз и вывоз наличной валюты, ее обмен в Дании не ограничен. Единственное требование – при вывозе более 50 тыс. крон наличными необходимо заполнить декларацию, указав источник средств, но это не требование валютного регулирования, а способ противодействия отмыванию денег.