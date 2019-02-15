Евро (англ. Euro) – официальная валюта 19 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 340 миллионов европейцев. На ноябрь 2013 года в наличном обращении было 951 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всём мире, опережая по этому показателю доллар США.

1 евро равен 100 центам (или евроцентам). Номиналы банкнот в обращении: 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро. Монеты: 2 и 1 евро, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цент. Название денежной единицы происходит от слова «Европа».

Евровалюта печатается центробанками, входящими в Европейскую систему центральных банков. Все выпускаемые банкноты имеют один стандартный дизайн. На лицевой стороне изображены окна, ворота, мосты - как символы открытости и взаимосвязи. Они выполнены в виде типичных образцов основных стилей европейской архитектуры: классического, романского, готического, ренессанса, барокко и рококо, «металла и стекла», модерна. При этом банкноты евро различаются по цветовой палитре: 500 – фиолетового, 200 – желтого, 100 – зеленого, 50 - оранжевого, 20 – синего, 10 красного, а 5 - серого цвета.

В отличие от банкнот у монет общая только лицевая сторона, на которой размещается номинал на фоне символической карты Европы. Оборотная сторона считается «национальной» - у каждого выпускающего центрального банка она своя для каждого номинала.

Несмотря на то что официально безналичные евро были введены с 1 января 1999 года, а наличные выпущены с 1 января 2002-го, история единой европейской валюты более давняя. До того как появился евро, с 1979 по 1998 год в европейской валютной системе использовалась расчетная единица ЭКЮ (ECU, European Currency Unit), представлявшая собой условную корзину национальных денежных единиц ряда стран. Впоследствии ЭКЮ была обменена на евро по курсу один к одному.

Официально торги по евро на международном валютном рынке начались 4 января 1999 года. Для того чтобы избавить инвесторов от валютных рисков, котировки национальных валют были зафиксированы. Так, обменный курс немецкой марки составил 1,95583 за евро, французского франка – 6,55957, а итальянской лиры – 1 936,21. При этом начальный курс евро по отношению к доллару определился на уровне примерно 1,17 доллара.

В течение 1999 года котировки евро неизменно снижались, в конце концов достигнув так называемого паритета – равенства 1 евро и 1 доллара. В конце сентября 2000 года Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США, Банк Японии, Банк Англии и ряд европейских банков провели совместную интервенцию в поддержку единой евровалюты. Тем не менее это не помешало ей достигнуть абсолютного исторического минимума, который составил в октябре 2000-го 0,8230 доллара за евро.

Было признано, что дальнейшее понижение котировок единой валюты может повредить европейской экономике. В то же время ФРС США к концу 2000 года, для того чтобы справиться с наступающей рецессией, взяла курс на смягчение денежно-кредитной политики, урезав, в частности, учетную ставку до 2%. Так как проценты в Европе оказались выше, евро стал более привлекательным для инвестиций, чем доллар. Кроме того, в 2001-м американская экономика пережила шок, вызванный террористической атакой 11 сентября. К концу года евро торговался на уровне 0,96 за доллар, а к июлю 2002-го вновь вернулся к паритетному значению. Окончательно дороже доллара он стал после 6 декабря того же года. А в 2003-м начал уверенно расти в цене на фоне вступления США в войну в Ираке.

Своего изначального значения 1,1736, зафиксированного в первый торговый день, курс достиг 23 мая 2003 года, а абсолютного максимума – 1,5990 - в 2008-м. Это стало возможно из-за мирового финансового кризиса, который на этот раз зародился в финансовой системе Соединенных Штатов. Экономисты считают, что укрепление евро было связано главным образом со слабостью американской экономики, а не с силой европейской. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что обострение проблем в еврозоне в дальнейшем привело к остановке роста котировок валюты. На лето 2011 года курс евро колеблется в пределах 1,41-1,45 доллара.

Тем не менее за время своего существования евро уверенно занял второе место в мире по государственным резервам. Это связано с тем, что в сумме валовый внутренний продукт стран, входящих в еврозону, превосходит даже ВВП США, занимающий первое месте в мире.

Пара валют евро/доллар – самая торгуемая на рынке Forex и финансовых производных – фьючерсов. На сегодняшний день Европа представляет собой реальную альтернативу Соединенным Штатам по возможности инвестирования. При этом на выбор инвесторов оказывает влияние прежде всего сравнение макроэкономических показателей двух регионов, таких как уровень инфляции, преобладающие процентные ставки, ВВП, торговый баланс и пр.

В то же время наибольшей проблемой зоны евро остается различие в уровне экономики стран-участниц. К сильнейшим относятся Германия, Италия, Франция. К испытывающим трудности – Греция, Ирландия и ряд других.

Для российских инвесторов евро традиционно интересен как альтернатива американскому доллару. Европейскую валюту используют для диверсификации рисков, связанных с обменными курсами, и как самостоятельное направление вложений – во времена роста котировок.

Кроме того, следует учитывать, что расчет в странах - участницах зоны евро по дебетовым или кредитным картам выгоднее производить именно в этой валюте, чтобы избежать лишней конвертации.

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